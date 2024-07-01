哈萨克斯坦学生奖学金将于9月1日起上调

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫日前签署了有关自2024年9月1日起提高大专和高校学生的奖学金的政府决议。

根据政府新闻处新闻消息，此次调整将使各类学生的奖学金获得大幅提升。首先，大专院校学生的奖学金将增加50%。其中，技术工人专业的学生每月奖学金将达到43,574坚戈，中级技术人员专业的学生则将获得41,896坚戈。

本科生的奖学金将上涨20%，达到每月47,135坚戈，而师范和医学专业的本科生奖学金更是大幅增加至75,600坚戈。

对于正在进行实习的学生，他们的奖学金将提升至每月85,376坚戈，而住院医师的奖学金则将达到123,122坚戈。

此外，研究生和博士生的奖学金将分别增加15%，达到每月107,061坚戈和240,000坚戈。

值得一提的是，2025年9月1日，奖学金金额将再次上涨：本科生奖学金将增加20%，研究生和博士生奖学金将增加15%。

自2020年起，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦一直在有计划地提高学生奖学金。到2025年，大学和大专学院学生的奖学金将实现翻倍，而研究生和博士生的奖学金将增加至原来的1.75倍。

【编译：达娜】