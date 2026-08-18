哈萨克斯坦学生在国际地理奥赛摘2金2银 位列团体第二

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家队在2026年国际地理奥林匹克竞赛（IGeO 2026）中获得2枚金牌和2枚银牌，并在团体总成绩中位列第二。

据哈萨克斯坦教育部新闻处消息，来自库斯塔奈市物理数学方向纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）的11年级学生安德烈·延巴赫托夫获得金牌，并取得个人总成绩第一名。这也是他连续第二年在国际地理奥赛中摘得金牌。

来自杰特苏州穆赫塔尔·阿仁第24专业中学10年级学生别克博勒·达林同样获得金牌，个人排名第9。

来自东哈萨克斯坦州“Bilim-Innovation”天才儿童专业寄宿学校的11年级学生阿米尔·达雷诺夫和阿兰·科兹连科分别获得银牌。

至此，哈萨克斯坦代表队4名参赛选手全部获得奖牌。

本届国际地理奥林匹克竞赛于8月11日至17日在土耳其伊斯坦布尔举行，共有来自50个国家、通过各自国家选拔的184名学生参加。

哈萨克斯坦代表队由多次在国内外奥赛中获奖的阿拜·杜伊森和纳扎尔巴耶夫大学学生阿尔马斯·伊斯肯迪罗夫带队。

哈萨克斯坦自2012年起参加国际地理奥林匹克竞赛。截至目前，哈萨克斯坦学生已累计获得7枚金牌、6枚银牌和7枚铜牌。