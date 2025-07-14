哈萨克斯坦学生在国际奥林匹克竞赛中斩获四枚奖牌

此次竞赛于7月5日至14日在阿拉伯联合酋长国举行。哈萨克斯坦代表队以优异成绩再次证明了其在全球青少年化学领域的领先地位。获奖学生包括：

- 基里尔·基姆（Kirill Kim），阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 阿布莱·卡布杜尔哈德尔（Abylai Kabdulkhadyr），阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 恩利克·巴赫特别科娃（Enlik Bakhytbekova），阿拉木图纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 安萨尔·扎克瑟利科夫（Ansar Zhaksylykov），阿克托别州“教育-创新”中学10年级学生。

国家代表队的学术指导由以下专家提供：桑扎尔·别格达伊尔（Sanzhar Begdair），韩国科学技术院（KAIST）硕士生，多次国际及国内奥林匹克竞赛获奖者；雷纳特·伊柳西佐夫（Rinat Ilyusizov），多次国际及国内奥林匹克竞赛获奖者。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

哈萨克斯坦教育部长加尼·贝森巴耶夫（Ghani Beisembaev）表示，学生的优异表现再次彰显了哈萨克斯坦教育在全球的崇高地位。

他在个人官方社交媒体页面上写道：- 这一胜利为年轻一代的辉煌未来奠定了坚实基础。愿你们的成就不断倍增，前程似锦！希望你们成长为有知识、有抱负，为国家发展作出贡献的公民。

值得一提的是，在哈萨克斯坦教育部下属“达仁”国家科学实践中心的支持下，哈萨克斯坦国家代表队参加了多项国际集训，并在本学年欧洲及国际奥林匹克竞赛中取得了100%的优异成绩。

此前，哈萨克斯坦学生还在国际物理奥林匹克竞赛中荣获第一名。

【编译：木合塔尔·木拉提】