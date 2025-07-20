哈萨克斯坦学生在全球顶级奥林匹克竞赛中斩获6枚奖牌

今年，来自112个国家的近650名顶尖青年数学家参加了该赛事。哈萨克斯坦队再次跻身优秀行列，获得四枚银牌和两枚铜牌。具体获奖名单如下：

- 二等奖（银牌）：米隆·尤尔凯维奇，阿拉木图Haileybury Almaty学校12年级学生

- 二等奖（银牌）：阿米尔兰·阿曼若洛夫，阿拉木图Haileybury Almaty学校11年级学生

- 二等奖（银牌）：马尔古兰·沙列尔，阿斯塔纳Spectrum国际学校11年级学生

- 二等奖（银牌）：阿米尔·萨希波夫，阿拉木图俄罗斯数学与力学学校（RFMM）11年级学生

- 三等奖（铜牌）：叶拉瑟尔·阿勒腾别克，阿拉木图Nurorda学校10年级学生

- 三等奖（铜牌）：叶尔坎纳特·肯希利克，阿克托别州“教育创新”寄宿学校11年级学生

国家队的学术指导为博士阿瑟尔别克·伊萨霍夫和国际奥林匹克获奖者卡纳特·萨特尔哈诺夫。

据悉，国际数学奥林匹克（IMO）自1959年起举办，是全球七大最权威学科奥林匹克赛事之一（国际科学奥林匹克）。哈萨克斯坦自1993年起参加该赛事，至今累计获得16枚金牌、55枚银牌、81枚铜牌及29个荣誉证书。

此前，哈萨克斯坦学生在巴塞罗那举办的国际竞赛中已斩获13枚奖牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】