哈萨克斯坦学生在华为ICT大赛中取得优异成绩

本届大赛是华为历届规模最大的一次线下比赛，吸引了来自80多个国家和地区、2000多所院校的17万余名学生报名参赛。最终，来自哈萨克斯坦、伊拉克、阿曼、沙特阿拉伯、巴基斯坦、约旦、黎巴嫩、阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔、马来西亚、泰国、肯尼亚、埃及和中国等49个国家和地区的160多支队伍、470多名选手进入了全球总决赛。

华为ICT大赛是全球规模最大、最具影响力的ICT人才培养平台之一，旨在发现和培养具有国际视野和创新能力的ICT人才，助力各国数字经济的发展。

在“Computing”项目中，来自哈萨克斯坦叶森诺夫大学和阿拉木图能源通信大学的学生吾帖拜·沃拉尔拜和尼古拉·日利亚科夫组成的团队从全球36支参赛队伍中脱颖而出，荣获桂冠。在“Cloud”项目中，阿尔-法拉比哈萨克国立大学和苏莱曼·德米雷尔大学的学生团队击败37支竞争队伍，斩获第一名。

值得一提的是，吾帖拜·沃拉尔拜曾在去年12月于巴林举行的华为ICT大赛中荣获总冠军。2022年，叶森诺夫大学开设了华为ICT学院，为学生提供免费学习机会，帮助他们掌握IT技术知识和技能。

哈萨克斯坦大学生在华为ICT大赛中取得的优异成绩，是国内高等院校ICT教育发展取得的重要成果之一。这不仅展示了哈萨克斯坦在培养ICT人才方面的成就，也为未来的数字经济发展奠定了坚实基础。

【编译：阿遥】