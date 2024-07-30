哈萨克斯坦学生在化学奥林匹克竞赛中斩获两金一银一铜

据教育部新闻消息，所有参赛的哈萨克斯坦学生均获得奖牌，其中两名学生荣获最高奖项。

国际化学奥林匹克竞赛被公认为全球最具权威的七大奥林匹克竞赛之一。今年，哈萨克斯坦代表队再创佳绩，连续第三年取得优异成绩。这些年轻的化学家们共获得了两枚金牌、一枚银牌和一枚铜牌，达到了100%的获奖率。

具体获奖名单如下：

里纳特 · 伊柳西佐夫 ：来自巴甫洛达尔市第8中学的11年级学生；

：来自巴甫洛达尔市第8中学的11年级学生； 基里尔 · 金 ：来自阿斯塔纳市物理数学方向的纳扎尔巴耶夫精英学校（NIS）的11年级学生；

：来自阿斯塔纳市物理数学方向的纳扎尔巴耶夫精英学校（NIS）的11年级学生； 阿布莱 · 卡布杜勒哈德尔 ：同样来自阿斯塔纳市物理数学方向的纳扎尔巴耶夫精英学校（NIS）的11年级学生；

：同样来自阿斯塔纳市物理数学方向的纳扎尔巴耶夫精英学校（NIS）的11年级学生； 阿迪尔詹·莫尔达胡勒：来自阿克套市“知识创新”学校的11年级学生。

值得一提的是，在教育和科学部的支持下，哈萨克斯坦代表队成员多次参加国内外的培训竞赛准备活动，在2024年的欧洲和世界奥林匹克竞赛中均取得了优异成绩。

获得国际大型奥林匹克竞赛奖项的学生们，将有机会直接获得高等教育院校公费名额，无须参加高考。

【编译：达娜】