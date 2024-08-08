奖助学金、双文凭——国外高校为何在哈设立分校

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部介绍，在哈萨克斯坦设立世界顶尖大学的分校的主要目的是为了推动国内大学的转型，提升高等教育的质量，此举将提高哈萨克斯坦大学的竞争力。

- 我国设立国外大学分校的目的是为了振兴本地高等教育市场，增加高校间竞争力，提升高等教育质量。为了将哈萨克斯坦的高等教育质量提升到国际水平，2018年，国家授予了本地大学更多的自主权。根据国际领先经验，国家于2022年成立了科学和高等教育部，这是发展高等教育领域的下一个重要步骤。此外，新部内设立了一个专门的管理部门来负责推动大学的国际化，- 哈萨克斯坦高等和研究生教育委员会副主席贾娜·叶辛巴耶娃在对该机构的回应中表示。

她补充道，该部门的任务之一就是在我国设立世界顶尖大学的分校。

分校首先教授的是我国劳动力市场上短缺的专业。例如，商业数据分析、IT、人工智能、数据科学、天体物理学、石油天然气技术、生物技术、电气工程与能源、机电一体化、酒店与餐饮管理、物流、化学技术、水利工程与灌溉、生产自动化与机器人技术、翻译等。换句话说，分校的设立优先考虑的是各地区对人才的实际需求，贾娜·叶辛巴耶娃解释道。

由于分校的课程通常是基于国外大学的课程制定的，因此分校在录取学生时会自行设定要求。

这些分校学生获得国家奖学金的金额和渠道是根据2024年3月18日第118号科学和高等教育部长令《批准使用国家预算资金培养高等或研究生教育人才的国家教育订单（不包括为哈萨克斯坦共和国武装部队、其他部队和军事编队以及特殊国家机构培养专业人才的教育机构）在2024-2025、2025-2026、2026-2027学年》规定的。

今年夏天，科学与高等教育部和国外大学的代表团访问了各地区，并向高中毕业生分享了详细信息。

- 在我国国外大学分校毕业的学生将同时获得两个文凭——即哈萨克斯坦的文凭和国外大学的文凭。某些情况下会根据课程的特点颁发带有两所大学校长签名和印章的国际通用联合文凭，- 贾娜·叶辛巴耶娃表示。

据科学与高等教育部介绍，大多数国外大学的分校是依托哈萨克斯坦的大学建立的，获得奖学金进入国外大学分校的学生也将获得助学金。

她表示，学生的住宿需求将由哈萨克斯的坦大学来满足。在某些情况下，实验室由外国合作伙伴资助。例如，中方合作伙伴为东哈州谢里克巴耶夫萨克斯坦技术大学的“鲁班工坊”资助了总价值800万元的设备和培训人员。大部分分校是在哈萨克斯坦大学的基础上建立的。简单来说，分校是由两所大学共同创建的。因此，哈萨克斯坦的合作伙伴需提供分校所需的建筑和技术设施，而外国大学则要引入其课程并派遣授课教师。

贾娜·叶辛巴耶娃还指出，我国国外大学分校的毕业生将被要求在哈萨克斯坦定向工作一年。此外，国外大学分校还将“哈萨克语”和“哈萨克斯坦历史”作为必修课程。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】