终身学习趋势显现 哈萨克斯坦高龄学生人数翻倍

据了解，该统计仅涵盖本科阶段学生，不包括攻读硕士、博士学位以及参加住院医师规范化培训计划的人员。

据国家统计局公布的数据，60岁以上在读大学生人数已达到2009年以来的最高水平。值得注意的是，2009年也是该年龄段首次作为独立统计指标被正式纳入官方统计体系的年份。

在目前登记的96名“高龄学生”中，约三分之二（63人）就读于奇姆肯特市的私立高校，其中女性占多数，共41人。此外，阿拉木图市登记在该年龄段的学生共有14人，其中12人为女性。

尽管60岁以上学生在全国大学生总数中的占比仅为0.01%，但35岁以上学生群体的规模则明显更大。数据显示，全国共有约2.28万名35岁以上在读大学生，占高校学生总数的3.4%。

在35岁以上学生人数方面，奇姆肯特市同样位居全国前列，共有约3800人，占该市学生总数的4.1%。紧随其后的是阿拉木图市，人数约为3400人，占比1.6%。西哈萨克斯坦州的表现也较为突出，35岁以上学生人数接近3300人，占当地高校学生总数的比例高达12.3%。

专家分析认为，这一变化趋势表明，“终身学习”理念正在哈萨克斯坦社会中逐步深入人心。随着社会结构和就业需求的变化，越来越多的民众在成年乃至步入老年后，仍选择通过高等教育掌握新技能、实现职业转型或提升自身专业素养。

值得一提的是，数据显示，2025—2026学年，全国共有116所高等教育机构在运行，在校大学生总数为67.81万人，其中女性占比为52.5%。

【编译：阿遥】