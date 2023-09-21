埃及禁止学校学生身着蒙面服饰 “尼卡布”属潮流还是传统仍存争议

埃及教育部于该国2023~2024学年即将开始之际宣布，在该国全日制普通教学机构中，全面禁止学生身着遮蔽面部的服饰“尼卡布”。埃及新学年将于9月30日正式开始。

在埃及 无论公立还是私立学校都有统一的校服

根据埃及教育部长热依达·赫加兹（Reda Hegazi） 签署的决议，对所有公立和私立学校的学生提出了有关在校服饰的新要求。根据该部令，在校学生有权在校园内身着可以遮盖头发的服饰，但遮住头发的头纱不可以遮住脸部。

埃及教育部的指令中指出：

- 任何类型的遮盖住学生面部面纱都是不可接受的，遮盖头发的头巾可以佩戴但颜色必许符合教育部和当地教育委员会的相关规定。

通俗的说，根据这些规定，要不要戴头巾取决于在校女生的自愿，并不强制，但遮面服饰将是不允许的。

这份教育部的命令将于9月30日正式生效，并持续至2024年的6月8日。

对于已经决定在校内身着“希贾布“服饰的女性学生，埃及教育部要求，学生应将自己的这一决定明确的告知其在家中的监护人，并应确保该决定是在不受监护人以外的个人或法人强迫的情况下做出的。

根据埃及教育部的着装规范，该国小学生无论男女，必须身着“根据当地教育管理机构审核通过的颜色染色的衬衫、裙子和裤子“。

根据《the New Arab》的报道，埃及教育部在解释其做出禁止蒙面服饰的决定时表示：

- 该解决方案旨在限制欺诈、身份盗用和其他犯罪的可能性。

至于为何会将遮面头巾于欺诈等行为联系起来，埃及教育部解释称：

- 很难确定遮住面庞的学生的真实身份。此前，尤其是在考试期间，蒙面者的违规行为很难被发现。曾有发生过冒名顶替，甚至是男生戴着遮住面部的头巾混入只为女生准备的教室当中的情况。

埃及民众对此怎么看？

半岛电视台报道称，盖住女性头发的头巾“希贾布“在埃及很普遍，而极端保守派则更多地佩戴会遮盖面部的”尼卡布“。

在埃及，公共场所和教育机构内佩戴面纱的问题长期以来一直引起激烈争论。

据《埃及独立报》报道，该国的高等教育机构很早就开始自行禁止戴面纱。2009年，谢赫·穆罕默德·赛义德·坦塔维命令他在学院遇到的一名学生摘掉面纱后，爱资哈尔大学则禁止在教室和宿舍佩戴面纱。

开罗大学从2015年开始禁止其员工佩戴面纱。 2016年和2020年，埃及司法部门在相关的诉讼中对开罗大学的这一决定予以了支持。 甚至后来，埃及最高行政法院也维持了开罗大学禁止佩戴面纱的决定，明确公共场所禁止戴面纱不属于对个人自由的侵犯。

不过，截至目前，围绕这一问题的争论依然非常激烈，以至于有人向埃及议会提交了彻底禁止面纱的提案。但该倡议仅以提案的形式存在。

如今，埃及公众对于佩戴面纱的问题有着各种各样不同的看法。

禁令的支持者认为，禁止学生佩戴面纱，有利于教师了解学生的手势和面部表情。 与脸上蒙着面纱的学生进行眼神交流会更加困难。 此外，学校管理部门也需要能够更加轻易的区分进入和离开教育中心的人员身份。

然而，优先考虑穆斯林价值观的埃及人，在该国仍然具有压倒性的数量优势。

面纱禁令的反对者认为，教育部的决定将导致很多家长将孩子从男女混合的学校转到专门的女子学校。

此外，还有些人援引伊斯兰教法规则，声称“女性有义务佩戴面纱“。 他们认为这项禁令是一项政治化决定。

除了上述两个主要的争论方之外，埃及社会中还有一个第三方的观点，也就是从女性自由角度提出观点的人群，这一方认为，禁止蒙面纱进入教育机构是“朝着正确方向迈出的一步”。

然而，是否戴面纱和头巾在埃及社会仍然是一个有争议的话题。一群专门研究宗教领域的人权专家表示，宪法保障宗教自由，限制面纱属于是对公民自由的侵犯。

是否因该限制穆斯林妇女在公共场所佩戴面纱和头巾，如今已经开始在全球许多国家成为了一个经常引起争议的话题

在阿富汗、沙特阿拉伯、伊朗和也门等国家，戴头巾是强制性的。

相反，在哈萨克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆，国家机构中禁止戴头巾。

“尼卡布“是用于覆盖面部的一种布制面纱，有时作为希贾布的一部分。它是一些穆斯林妇女在公共场所和非马赫拉姆成年男性面前所穿的服装饰品。大部分蒙面面纱穿戴者主要在阿拉伯半岛国家，如沙特阿拉伯、也门、阿曼和阿联酋。

“希贾布“，指穆斯林妇女穿着的头巾，也泛指穆斯林风格的服装。在《古兰经》中，“希贾布”意为“窗帘”或者“遮盖物”。在按字面意思使用的经文中，希贾布是指将穆罕默德家的访客与其妻子的住所分隔开的窗帘。大部分伊斯兰法律将这种类型的服装定义为在公开场合遮盖除脸和手的其余身体部位的服装。

【编译：木合塔尔·木拉提】