哈萨克斯坦著名学者托热格雷德·沙尔马诺夫院士逝世

由于在社会人文领域取得杰出成就并为哈萨克斯坦卫生健康事业发展做出巨大贡献，沙尔马诺夫院士被授予哈萨克斯坦共和国最高荣誉称号“劳动英雄”。

沙尔马诺夫院士1930年10月19日出生于卡拉干达州乌勒套乡。1955年，他以优异成绩毕业于卡拉干达国立医学院，并于1958年获得研究生学位。他曾担任乌勒套医院院长、哈萨克苏维埃社会主义共和国卫生部地方病理学研究所营养科主任、阿克托别国立医学院校长及哈萨克苏维埃社会主义共和国卫生部长等职务。

在担任卫生部长的12年间，沙尔马诺夫院士建立了初级卫生保健系统。自1974年起，他一直担任哈萨克斯坦营养学院院长，使其成为哈萨克斯坦领先的科研机构之一。2005年，沙尔马诺夫院士荣获世界卫生组织最高荣誉——莱昂·贝尔纳奖。该奖项在全球范围内仅有29人获得，被誉为医学界的“诺贝尔奖”。

哈萨克斯坦国立医科大学在讣告中称，沙尔马诺夫院士不仅在哈萨克斯坦医疗界享有极高声誉，在知识界、创意青年、政界人士及其他公民中也备受尊崇。沙尔马诺夫院士为哈萨克斯坦和世界做出了巨大贡献。

【编译：阿遥】