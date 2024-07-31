学者：哈萨克斯坦与韩国应加强创意合作

来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和韩国的专家学者们齐聚一堂，就中亚与韩国间的经济合作机遇进行讨论，探讨拓展合作的各种道路。

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

与会的哈萨克斯坦战略研究所专家重点关注了开展在创意产业领域合作的重要性。

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哈萨克斯坦战略研究所负责人艾达尔·库尔马舍夫表示：

- 现在我们需要进一步发展创意领域的交流。韩国在电影和其他领域展示了丰富的经验，这对我们很有借鉴意义，事实上，可以观察到这一领域如今已经形成了新的浪潮。我们的才华横溢的年轻人也在国际舞台上展现了自己的水平。

专家们还指出，开展制度变革非常有必要。为此，需要尽可能的加强各方的议会间合作。

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中亚国际研究所所长扎夫隆·瓦哈博夫说：

- 我们的目的不仅仅是总结韩国总统对中亚的访问，而是包括了对明年的C5+韩国峰会的准备。距今17年前，韩国就与本地区建立了多边模式的合作，首创了“中亚+韩国”的对话模式。后来，许多国家都开始了对这一模式的采用。这为我们吸引外来直接投资带来了帮助。

本次论坛提出了不同级别的许多提案。组织者表示，这些内容都将纳入呈报给各国总统和部长级会议的记录中。

【编译：木合塔尔·木拉提】