学者：托卡耶夫在博鳌论坛演讲将扩大哈萨克斯坦的经济机遇

在博鳌论坛发表的演讲中，哈萨克斯坦总统谈到了从地缘政治到粮食安全和物流等一系列问题。托卡耶夫重申了亚洲在国际社会中重要性的不断提升，并指出2024年亚洲将占全球GDP增长的60%。

- 这片大陆占全球贸易量的 53%，是世界上几个最大、最具发展活力的经济体的所在地。近年来，亚洲的外国直接投资大幅增加。-托卡耶夫总统说。

经济机会

考克诺夫表示，博鳌论坛不仅是亚洲最大的经济论坛，也是全球最大的经济论坛之一。参加此类信誉良好的经济论坛，为哈萨克斯坦实现寻求到2029年吸引至少1500亿美元的战略目标，提供了提高外国对哈认知度和与主要外国投资者合作前景的机会。

- 这些投资者不仅可以为哈萨克斯坦提供直接投资，还可以提供技术、业务流程等方面的转让。不幸的是，哈萨克斯坦的知名度并没有达到应有的高度。- 考科诺夫说。

正是出于这一目的，托卡耶夫总统访华的第二天会见了中国国家电投公司投董事长刘明胜、三一集团轮值董事长向文波，共商与哈萨克斯坦的合作前景。

托卡耶夫在论坛上致辞时还高度评价了与中国的合作水平。 2023年，中国成为哈萨克斯坦最大贸易伙伴和五个最大投资来源国之一。

运输和物流

考克诺夫表示，除了石油和天然气领域外，哈萨克斯坦在运输和物流领域的发展潜力近年来愈发得到国际社会的认可。数据显示，中国与欧洲之间近80%的陆路运输均经过哈萨克斯坦。

- 具体来说，在“一带一路”倡议中，哈萨克斯坦成功地不仅在区域范围内，而且在大陆范围内推进了项目，哈萨克斯坦真正的成为了从亚洲到欧洲的大陆交通桥梁和枢纽。- 他说。

托卡耶夫总统在论坛致辞中强调了扩大亚洲国家间过境运输合作的战略重要性。他特别提到了跨里海国际运输路线（TITR），即中间走廊。

- 去年，这条运输线的货运量翻了一番，达到300万吨。未来几年，我们预计这一数字将达到 1000 万吨。- 托卡耶夫说道。

托卡耶夫援引数据称，2023年，哈萨克斯坦与中国之间的货物运输量增长22%，达到近3000万吨。

推动中亚议程

考克诺夫表示，博鳌论坛历史悠久，而哈萨克斯坦从一开始是该平台的坚定支持者。

- 哈萨克斯坦从一开始就对这个论坛非常积极，因为哈萨克斯坦本身是一个亚洲国家，并且有兴趣与所在的广阔亚洲大陆的其他国家合作。- 他说。

考克诺夫指出，作为中亚的一部分，哈萨克斯坦非常希望确保中亚议程也能在更广泛的亚洲国家大家庭中得到倾听。在这种背景下，博鳌论坛就显示出其重要的意义。

东方的达沃斯

考克诺夫表示，亚洲不仅是制造中心，如今也成为了设计、科技开发和创新中心。

- 因此，当将博鳌论坛视为东方达沃斯时，就提出了一个问题：考虑到亚洲对全球稳定与发展的巨大贡献，现在哪个论坛更重要？- 他说

考克诺夫赞同托卡耶夫的说法，即亚洲不仅正在经历增长，而且正在经历“复兴”。

- 毋庸置疑，亚洲是哈萨克斯坦外交政策和外部经济优先事项的首要方向之一，亚洲是一个重要方向，加强与亚洲的关系对世界各国来说都是一项艰巨的任务。- 考克诺夫补充道。

【编译：木合塔尔·木拉提】