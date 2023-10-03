X射线观测卫星“XRISM”有望解开宇宙之谜

报道称，XRISM是日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和美国国家航空航天局（NASA）等开发，全长约8米、重约2.3吨。配有两台X射线望远镜，将观测银河及黑洞释放的数百万度到数千万度的高温气体。通过分析其波长，可测定天体的温度和所含物质的种类与速度。

据报道，高温气体像风一样在星体和银河间吹过，仅观测可见光无法发现，计划追踪宇宙空间的物质流动，调查距地球约5500万光年的M87银河系巨大黑洞等。

日本天文卫星“瞳”2016年在轨道上发生异常旋转并解体，XRISM被视为其后续机型。吸取在开始正式观测前就放弃运用的教训，XRISM采取了新的对策防止机体旋转。发射升空后约3个月内调整功能，将慎重启动观测。

报道称，还计划进行从全球研究人员公开征集的观测。“瞳”放弃运用后，通过X射线进行的天文物理学研究停滞不前，JAXA的研究负责人田代信表示“希望不辜负世界的期待，使观测取得成功”。