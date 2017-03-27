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    19:19, 27 三月 2017 | GMT +6

    俄Yandex公司表示阿里巴巴计划在俄成立的电商企业会对其业务构成威胁

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    哈通社阿斯塔纳 -- 俄搜索引擎巨头Yandex在年度报告中表示，如俄储蓄银行同阿里巴巴旗下的Aliexpress合作成立电子商务公司，可能对其子公司Yandex Money构成威胁，会对其品牌和业务带来负面影响，同时，还会对Yandex Market服务构成竞争。

    其中，Yandex Money业务就是建立在同储蓄银行合作的基础上。

    公司担心，尽管已经采取了应有的监控和保护措施，但无法保证子公司业务一直按照Yandex战略意图开展运营。

    年初，有报道称，储蓄银行同阿里巴巴集团将在上半年组建电商公司。

    按照计划，储蓄银行向新公司先行注入资金，并负责市场营销和物流技术设施；阿里巴巴集团携在俄及独联体范围内的跨境电商业务加入，还可能包括土耳其及其他东欧国家的业务。

    2013年，俄储蓄银行收购Yandex Money公司75%的股份。

    值得一提的是，阿里巴巴亦计划在哈萨克斯坦拓展电商业务，其总裁马云在哈开展业务的想法得到了纳扎尔巴耶夫总统的支持。 

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 经济 俄罗斯 黄金储备
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