托卡耶夫总统：要从最务实的角度推动哈德合作

新闻发布会上，国家元首感谢奥拉夫·朔尔茨对自己的邀请和热情的接待，并强调德国是哈萨克斯坦在欧盟当中重要的战略伙伴。

- 德国是哈萨克斯坦在欧盟的战略伙伴，重要的是，双方已经建立了稳固的相互贸易、经济和投资关系。因此，我们非常重视深化两国之间合作，特别关注哈萨克斯坦与德国关系的进一步发展。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还向媒体记者们强调，哈德双方都明确的重申了加强双边合作意向。

托卡耶夫总统指出，当下需要从最务实的角度来考虑如何推动哈德之间的新投资项目，以促进两国合作关系的发展。

他表示，实现这一目标是完全可行的，因为双方都具备坚定的政治意愿和巨大的经济潜力。

- 此次会晤期间对经贸合作的前景进行了讨论，并均注意到了双边贸易迅速发展的态势。 我们同意采取有效措施，进一步扩大进出口货物范围。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，双方全面讨论了在石化、冶金、交通物流等有前景领域实施联合项目的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】