阿塞拜疆要求法国内政部长收回言论并道歉

阿塞拜疆外交部新闻发言人艾汗·哈吉扎德称：

- 我国对法国内政部长在2014年5月16日接受法兰西-2电视频道采访时，针对阿塞拜疆的言论，以及其对阿塞拜疆和新喀里多尼亚独立运动领导人之间存在联系的指责予以坚决否认。

阿塞拜疆外交部新闻发言人同时指出，杰拉尔德·达尔马宁将阿塞拜疆宣称为一个“独裁国家”的言论是不可理喻的，阿塞拜疆的基本权利和自由得到充分保障，不同民族、不同宗教信仰的人民在这个国家舒适、安全地生活在一起。

艾汗·哈吉扎德表示，法国内政部长必须收回相关言论并公开致歉。否则，其言论将对法国和阿塞拜疆之间的关系不可避免的产生负面影响。

新喀里多尼亚自5月13日晚间发生骚乱，直接原因是法国国民议会通过的一项改革新喀里多尼亚选民构成的宪法修正案，该修正案将允许在新喀里多尼亚居住满10年的法国人获得该属地省级选举投票权，当地土著卡纳克人认为，此举将削弱他们在选举中的影响力，阻碍他们争取独立的努力。

抗议新宪法修正案的活动迅速演变成了暴力冲突，示威者与安全部队在首都努美阿爆发激烈对抗。法国总统马克龙已于15日宣布当地进入“紧急状态”，并呼吁各方保持冷静，但是骚乱并未快速平息，努美阿的对抗与暴力持续存在。

【编译：木合塔尔·木拉提】