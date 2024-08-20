古特雷斯要求立即释放在也门被拘留的联合国工作人员

被拘留的60多名人员均为也门国籍，包括13名联合国工作人员以及来自民间社会、地方和国际非政府组织、外交使团和私营部门的成员。

此外，还有来自联合国人权事务高级专员办事处和教科文组织的四名工作人员，他们分别自2021年和2023年起一直被关押。

严峻的人道局势

也门政府军在沙特联军的支持下，与胡塞武装已交战十年之久。联合国在继续监测该国严峻的人道主义和发展局势。

超过1800万人，即一半以上的也门人口，正承受着食品不安全、流行病、流离失所、基础设施破坏和严峻经济条件的影响。

不应成为目标

联合国秘书长发言人杜加里克在纽约举行的记者会上说：“联合国正在不懈努力，应对也门局势对该国人民造成的影响，但我们工作人员的安全必须得到保障。”

他强调，联合国及其合作伙伴“在履行其任务时不应成为攻击、逮捕或拘留的目标。”

人权办公室被交还

联合国秘书长还强烈谴责胡塞武装最近强行进入人权高专办在首都萨那的办事处。

杜加里克表示，该办公室于周一被归还给联合国驻也门常驻协调员哈内斯，他报告称办事处似乎保持原样，但目前正在进行清点工作。

他对记者表示：“驻地协调员说，我们对这一举动感到鼓舞，并再次呼吁立即无条件释放所有被任意拘留的联合国工作人员、非政府组织和民间社会人员。”