哈萨克斯坦采矿业加速数字化转型

他指出，报告年度内，采矿业向公民和组织提供了15项公共服务，其中14项可在线办理。一年内共提供9.79亿次服务，其中91.9亿次为电子服务，占总量的87.6%。

以下公共服务需求旺盛：

▪️发放采矿及化工生产经营许可证，共提供462次服务。

▪️发放欧亚经济联盟海关境内或境外加工条件相关文件，共提供437次服务。

▪️地质和/或采矿部门许可证的发放与重新登记，共提供55次服务。

扎苏兰·马迪耶夫在政府会议上介绍了采矿业业务流程再造的成果。他表示，在国家管理数字化转型框架下，哈萨克斯坦正积极推进采矿业业务流程再造。以地质和采矿部门许可证的发放与重新登记为例，此前该流程依赖纸质申请、电子邮件或e-Otinish系统，需人工验证数据，导致审批时间延长和错误风险增加。

通过流程再造，该过程实现完全自动化。现在，申请通过统一矿产资源使用平台（minerals.e-qazyna.kz）在线提交。平台推出交互式矿产资源使用地图，具备自动限制检查功能。

部长表示：- 这一举措将流程步骤减少45%，行政角色数量降低35%，显著减轻了行政负担。流程效率、透明度和便捷性得到提升，人为因素影响降低，在线流程的便利性增强了用户信任。

在Astana Hub生态系统中，专注于采矿业数字化解决方案的初创企业和公司蓬勃发展。扎斯兰·马季耶夫在政府会议上介绍了若干项目：

▪️用于生产规划与管理的软件和平台；

▪️矿场的数字孪生技术；

▪️监测与分析系统；

▪️提升生产效率及确保设施安全的创新工具。

他补充道：“自加入科技园以来，这些公司累计创收超50亿坚戈，开设了100多个就业岗位。”

扎苏兰·马迪耶夫还提出了进一步优化采矿业数字化的建议，包括：

▪️加速数字化和工业4.0技术的引入。

▪️为偏远地区矿场工业企业提供可靠的物联网连接和高速互联网，引入5G技术或卫星解决方案以确保稳定高效运行。

▪️积极推广基于人工智能的传感器和解决方案，用于实时监测排放、水污染及整体环境状况，强化生态监测。

【编译：木合塔尔·木拉提】