哈萨克斯坦旅游业复苏 哪些度假区最受欢迎？

根据国家统计局数据，去年有920万外国游客到访哈萨克斯坦。这是自2019年以来的最高数字，当时有850万外国游客入境。

酒店入住率仍然较低

据统计，920万入境游客中，只有110万人入住酒店、旅馆、露营地、疗养院和度假中心，占总人数的12%左右。其余810万人要么从 "灰色 "渠道租住公寓或房屋，要么住在亲戚或熟人家里。入住酒店的外国游客中，只有不到一半（52.3万人）是出于与工作无关的其他个人目的来访，其余外国访客只是来哈萨克斯坦出差。

去年1-12月，入住住宿设施的非居民游客只有57.1万人，包括游客在内，到访哈萨克斯坦度假区的外国公民达到61.33万人。

最受外国游客欢迎的景区

旅游业专家指出，只有向外国游客提供国际标准高水平的服务，他们才会选择哈萨克斯坦，而不是土耳其和泰国。

最受外国游客欢迎的前五大度假胜地中，阿拉木图山区排名首位，去年迎来54.41万访客。排名第二的是曼格斯套度假区，那里三年前开设了一家五星级酒店。这一年，有3.95万名非居民游客到访里海沿岸。

布拉拜度假区也是前三大最受欢迎的旅游目的地之一，不过相比前两个地区这里受欢迎程度要低一些，全年仅有1.39万名外国游客到访该度假区。

关于入住酒店和其他住宿设施的非居民游客统计数据显示，去年这类游客增长16.9%。从人数上看，增加15.7万人。

外国游客主要来源

哈萨克斯坦酒店、度假村和疗养院入驻游客主要来自独联体国家。

非居民游客中，近一半是俄罗斯人（44.49 万人）。去年，选择哈萨克斯坦度假的俄罗斯公民减少12.7%。从乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦来哈萨克斯坦度假的游客增加25%-35%，分别为3.59万人和2.29万人。

在哈萨克斯坦酒店入驻人数中排名第二的是中国游客。2023年1-12月，入境哈萨克斯坦的中国游客达到10.57万人，是上年同期的2.3倍。哈中互免签证政策促进了中国游客量增长。据预测，2024年来哈萨克斯坦的中国游客数量将更多。

哈萨克斯坦政府部门正在努力开发中国的旅游潜力。3月底，在中国举办的哈萨克斯坦旅游年活动在北京拉开帷幕。哈萨克斯坦计划在中国推广哈萨克斯坦旅游品牌时使用4E概念：Eso-Ethnic-Entertainment-Events。这意味着，重点将放在生态旅游、民族旅游、娱乐和活动上。

去年，大多数外国游客（43.2%）住在没有星级的酒店，这是最经济实惠的选择。此外，无星酒店和娱乐中心在哈萨克斯坦占大多数。接待外国游客数量排名第二和第三的是四星级和五星级酒店。这些酒店的住宿费用与无星级酒店的价格相差很大。例如，外国游客在五星级酒店住宿费用平均为5.36万坚戈/晚，在普通宾馆为1.15万坚戈/晚。

【编译：木合塔尔·木拉提】