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    10:45, 22 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦冶金产业产值突破14万亿坚戈 矿业增长7.8%

    哈萨克国际通讯社讯）2025年上半年，哈萨克斯坦冶金矿开采量增长7.8%，金属生产增长6.9%。工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫在政府会议上报告称，今年上半年该行业保持了积极增长态势。

    металлургия
    Фото: Kazinform

    政府特别关注基础金属的深加工、相关产业的发展及高附加值产品的生产。2025年，计划将铜加工量翻倍、铝加工量增加50%、铅加工量增至两倍以上，同时锌产量提升11%。

    采矿冶金综合体在国内生产总值（GDP）中占比8%，产值超过14万亿坚戈，行业就业人数约22.4万人。2024年，冶金行业吸引投资超1.7万亿坚戈，劳动生产率达每人10.2万美元，同比增长9.4%。

    为国内企业提供基础金属支持，有助于提升生产中高端产品的企业产能。结果，线材、电缆产品、电池、窗框型材、家具配件等产量增加。同时，启动了生产供暖散热器、工业电池及黄铜制品的新项目。

    2025年，哈萨克斯坦计划实施190个工业项目，总投资1.6万亿坚戈。据工业与建设部副部长介绍，这将创造约2.3万个固定就业岗位。

    其中，采矿冶金领域有28个项目，总投资4440亿坚戈，将创造6500个就业岗位，包括：卡拉干达州的直缝钢管和铝制散热器项目、突厥斯坦州的铝型材生产、阿克莫拉州的铝制品生产、巴甫洛达尔州的铁合金生产，以及詹布尔州的阴极铜生产项目。

    通过启动艾达尔雷、科克赛和本卡拉等大型新矿场，铜矿开采量将翻倍，达到3亿吨。沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫在政府会议上表示，与此同时，铁矿石开采量也将增加。

    得益于国内需求增长和新项目加入，铁矿石开采量将增长40%，达到5200万吨。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    矿产 工业创新发展 统计 经济 工业
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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