交通运输业至2030年将需要至少8800名行业专家

目前，多个国家中央机关已组建了相关的行业理事会，其成员包括专家、教育机构和用人单位代表。这些理事会所制订的专业标准，将成为高等教育机构和学院教育课程进行调整的参照。同时，毕业生的能力将由独立的认证中心进行评估。

总体而言，适应劳动力市场需求的高素质人才培养流程正在不断完善。

会议梳理了交通运输部和财政部在这方面的工作。

根据交通运输部副部长萨特詹·阿布拉利耶夫的介绍，该部已经设立了 6 个行业理事会，内容涵盖从铁路、水运、公路运输和公路建设到民用航空领域的多个分支。

行业理事会目前已制定了101项专业标准，涵盖711个专业。今年计划再制订19项标准，并对31项内容进行修订。

根据交通部的预计，致2030年相关领域将需要至少8800多名专业人员。

目前，已有49所高等院校、280多所学院正在培养人才。

副部长指出，虽然教育机构的数量看起来很多，但一些专业的学生很少，例如桥梁和铁路建筑。 因此，正在与科学和高等教育部一起考虑重新分配公费名额的问题。

财政部副部长达乌然·肯贝利在会上介绍称，再其相关领域制定了一项与“会计”专业有关的新标准。旨在根据先进高等教育机构的教育计划进行更新。

目前，正在考虑根据ACCA（特许公认会计师公会）国际资格对学生进行培训和认证的问题。因此，计划对已获得文凭并确认其资格的毕业生的就业流程进行简化。

- 重要的是专业资质的认证证书必须是由独立的机构审核和颁发的。在此基础上，形成雇主关于专家资格的意见。教育机构的形象与此直接相关。总之，我们必须创造条件，为掌握某种职业资格的公民提供优质的工作。- 副总理总结道。

【编译：木合塔尔·木拉提】