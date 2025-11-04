农业部长透露：从蒙古国引进山羊每只约5万坚戈

—目前，我们正在积极推进相关工作。我曾与前外交部长穆拉特·努尔特列吾一同访问蒙古国，当时双方就引进50万只山羊达成初步共识。目前蒙古国市场对我们仍处于关闭状态。为了实现进口，需要准备一系列文件，并选定合适的地区。为此，农业部副部长将率团前往蒙古国进行考察。之后我们才会启动山羊引进工作。是的，这些都是绒山羊，国内已有不少农场对购买表示出浓厚兴趣。-萨帕若夫在回答记者提问时说道。

部长强调，这些山羊的采购不会使用国家预算资金，而是通过向农户提供贷款的方式进行。

—阿拜州和阿拉木图州的农户已对这一计划表现出积极意愿。合同签署后，我们将立即着手交付工作。预计该项目将在明年夏季左右落实，因为合同签订、考察与检验都需要一定时间。至于价格，将由农户与供货方自行协商，平均价格约为每只5万坚戈。-萨帕若夫补充道。

据此前报道，萨帕若夫今天在政府会议上报告称，2025年农业季圆满结束，哈萨克斯坦在粮食、豆类、油料作物等多个领域均创下历史性收成。

【编译：阿遥】