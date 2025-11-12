农业部：哈萨克斯坦对阿富汗植物油出口增长69%

据悉，目前植物油出口的主要流向包括中国（42.4%）、乌兹别克斯坦（35.4%）、塔吉克斯坦（12.7%）、阿富汗（3.2%）、吉尔吉斯斯坦（1.4%），以及拉脱维亚和土库曼斯坦（1.8%）。在2024-2025销售年度，向阿富汗出口的油脂产品总量达到3.27万吨，比上一季增长了69%。

此外，在奇姆肯特市举行的哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛期间，在哈萨克斯坦政府副总理赛热克·朱曼哈林的见证下，阿富汗企业与哈萨克斯坦全国油籽加工者协会签署了合作备忘录，总价值达2400万美元。

农业部指出，与2023年相比，2024年植物油出口量增长了30%，从45.1万吨增加到58.2万吨。其中，葵花籽油增长30.7%（从36.4万吨增至47.6万吨），菜籽油增长38.5%（从4.62万吨增至6.4万吨）。

另据农业部回复，全国植物油产业保持稳步增长，目前国内企业年加工油料作物能力超过470万吨，共有约90家油脂加工企业在运行。

【编译：阿遥】