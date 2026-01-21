哈农业部建议通过延期征召缓解牧区劳动力压力

—我们建议允许正在从事放牧生产的牧民子女延期服役。此外，在改善社会保障方面，农业部正同劳动和社会保障部联合研究相关议题，旨在确保牧民在年满55岁后有权领取专项社会津贴。为此，我们已提议对劳动部的有关法令进行补充和修订，-别尔达林说。

在随后举行的新闻发布会上，别尔达林在回答记者提问时强调，该建议并非免除牧民子女的兵役义务，而是侧重于“延期”入伍。

—我们讨论的是推迟征召时间。目前，国内存在大量家族式畜牧经营主体，其中不乏经营成效显著的案例。在牧区生产最为繁忙的季节，父亲往往需要子女的协助。因此，从支持畜牧业可持续发展的角度出发，提出了延期入伍的建议。具体实施方案仍需与国防部进一步细化，-别尔达林解释道。

值得注意的是，哈萨克斯坦政府近期通过了《2026—2030年畜牧业综合发展规划》。根据规划，到2030年，大牲畜存栏量将由目前的790万头增至1200万头，中小牲畜存栏量由2020万头提升至2800万头；肉类产量预计从120万吨提高至180万吨，出口量有望实现翻番，由8.2万吨增至16.5万吨。

此外，规划还对畜牧业人才保障和从业人员社会福利作出系统安排，包括保障牧羊人和牧工在年满55周岁后享有专项社会津贴，并为相关专业人员建设配套住房等。

【编译：阿遥】