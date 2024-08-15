阿拉木图旅游业投资增长2.5倍 展现强劲发展势头

旅游业不仅吸引了更多的游客，还带动了当地的就业增长。数据显示，该行业的从业人员数量增加了2.6%，达到80 838人，占阿拉木图劳动年龄人口总数的7.4%。

与此同时，旅游业的投资在六个月内激增了2.5倍，总额达到452亿坚戈，占固定资产投资总额的6.3%。旅游业相关的税收收入也翻了一番，在第一季度达到217亿坚戈，占当地财政税收收入总额的5.2%。

这一系列数据的增长表明，阿拉木图作为旅游目的地的吸引力日益增强。随着游客对优质旅游服务和基础设施的需求不断增加，更多的投资者被吸引到该行业，从而创造了新的就业机会，提升了服务质量。

值得一提的是，今年6月，阿拉木图国际机场新航站楼正式启用，将机场的旅客吞吐能力提升至每年1 400万人。此外，过去五年中，阿拉木图新建了14家酒店，提供1 375间客房，其中包括知名品牌酒店，如希尔顿（Hilton）、雅高（Accor）和洲际酒店（InterContinental）。根据规划，到2027年，该市的酒店客房数量将增加1.5倍，达到17 000间。

【编译：达娜】