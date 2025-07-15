哈萨克斯坦商业活动指数达50.6，外汇储备增长至1123亿美元

据介绍，2025年6月，哈萨克斯坦的商业活动指数（BAI）达到50.6点，连续第17个月保持在“扩张区间”（即高于50点）。

- 这表明商业信心持续保持积极态势，商业气候指数为11.6点，企业对当前及未来的营商环境均持正面评价。 - 苏莱曼诺夫说。

苏莱曼诺夫同时通报了坚戈汇率变化情况。截至目前，坚戈兑美元汇率达到519.73坚戈，年初以来累计升值约1%。

外部因素方面，全球贸易摩擦导致市场波动性上升，同时俄罗斯卢布走强，国际油价则稳定在每桶70美元左右。

在内部因素方面，年初以来由于进口减少与出口企业缴税导致外汇供应增加，支撑了坚戈走强。然而，自6月中旬起，因旅游季开始及政府预算支出和采购项目加快实施，市场对美元的需求上升，推动汇率出现季节性调整。

- 尽管出现短期波动，但目前内外部形势总体稳定，汇率大幅波动的基础并不存在。国家银行将继续坚持灵活汇率制度，以避免出现系统性失衡。 - 苏莱曼诺夫表示。

根据央行数据，截至6月底，哈萨克斯坦的总国际储备规模达1123亿美元，年初以来增长7.4%。

其中，央行的黄金和外汇储备增长13.5%，达到520亿美元；国家基金资产也增长2.6%，达到603亿美元。

苏莱曼诺夫补充说，今年前六个月，国家基金收入达1.8万亿坚戈，而向国家预算划拨的转移支付总额达3.1万亿坚戈。同期，国家基金的投资收益率为7.8%，相当于47亿美元。

【编译：达娜】