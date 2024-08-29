哈萨克斯坦餐饮业蓬勃发展：居民外出就餐支出显著增加

其中，首都阿斯塔纳和最大城市阿拉木图的餐饮业最为发达，分别拥有2 100家和2 800家咖啡馆和餐馆。其他餐饮业活跃的地区还包括卡拉干达州（359家）、曼格斯套州（353家）和阿特劳州（337家）。

值得一提的是，活跃运营的公司数量增加了9.1%，达到4700家，而暂停经营的公司数量也略有上升，增长了1.9%，达2 600家。与此同时，新注册但尚未开展经济活动的公司数量减少了19.4%，目前为1 100家。

随着餐饮业的兴盛，居民的外出就餐支出也显著增加。2023年，哈萨克斯坦每个家庭平均在餐馆、咖啡馆等场所的消费为26 800坚戈，同比增加了22.5%。其中，花费最多的家庭集中在克孜勒奥尔达州，平均每户家庭年支出61 000坚戈，较去年增长了27.8%。其次是阿拉木图州（47 700坚戈，增长68.1%）和阿拉木图市（43 400坚戈，增长7.9%）。

然而，在曼格斯套州、阿拜州和奇姆肯特市，家庭的外出就餐支出相对较少，尤其是曼格斯套州的家庭，每年平均仅花费685坚戈。

与此同时，哈萨克斯坦的公共餐饮服务价格也在不断上涨。2024年7月，整体餐饮服务价格同比上涨了10%。其中，餐馆和咖啡馆的价格上涨了8.7%，特别是餐馆的午餐费用增加了11.8%，咖啡和茶的价格上涨了6.6%。快餐服务的价格更是大幅上涨了12.9%。

在价格涨幅方面，阿拉木图市、卡拉干达州和西哈州的餐饮服务费用上涨最为明显，分别上涨了15.9%、15.1%和13.7%。相对而言，阿克托别州的涨幅最小，仅为1.7%。

【编译：达娜】