哈萨克斯坦旅游业五个月吸引逾3000亿坚戈投资 “国内游”成主流趋势

受国际局势动荡影响，国内旅游迎来发展契机，2025年夏季被视为转折点，越来越多哈萨克斯坦民众选择在国内度假。

哈萨克旅游公司指出，欧洲因“旅游过度”引发罢工、中东冲突导致航线中断、土耳其度假区爆发森林火灾、俄罗斯航空交通近期混乱等因素，使国外旅游目的地的不确定性持续增加，推动了哈萨克斯坦国内旅游需求的上升。

数据显示，2024年哈萨克斯坦国内旅游人次超过1050万，而出境旅游人次为1560万。专家认为，民众对传统旅游路线的重新评估以及国内航空运输的改善，是推动旅游结构转变的关键因素。

哈萨克斯坦交通部代表阿德列特·科别诺夫表示，虽然国际航班数量整体保持稳定，但因空域限制等原因，多数航线需绕行或面临延误，增加了出境旅游的复杂性。

例如，前往埃及、阿联酋和卡塔尔的航班必须避开部分空域；哈国航空公司目前禁止飞越伊朗、以色列、伊拉克、约旦、黎巴嫩和叙利亚领空。土耳其则因大规模山火，对旅游热区造成冲击。

为应对旅游结构变化，政府加大对国内航线的支持力度。2025年，政府为23至24条重要航线提供64亿坚戈补贴，其中9条专为旅游目的地，包括阿斯塔纳—突厥斯坦、阿拉木图—突厥斯坦、阿克托别—突厥斯坦，以及阿斯塔纳/阿拉木图—乌沙拉尔前往阿拉湖等。SCAT航空每周执行7趟飞往阿拉湖的航班。

同时，旅游基础设施也在持续改善。政府在公路沿线兴建多功能服务区，增加卫生设施，并在肯套、布拉拜、扎伊桑和科克舍套等地筹建新机场。

值得一提的是，拜科努尔航天发射场现已跻身哈国旅游热点TOP20。哈方在此设立毡房观景平台，组织“加加林起飞点”、科罗廖夫博物馆等地的深度导览活动，吸引了大量本地与国际游客。

哈萨克旅游公司项目支持部负责人阿利谢尔·图尔森表示：

- 拜科努尔是世界上唯一一个人类太空征程的起点，这种历史地位在全球独一无二，因此具有极强吸引力。

哈国旅游发展战略还包括与国际酒店品牌的合作。目前，来自泰国、土耳其、中国、俄罗斯及海湾国家的开发商对阿拉木图、阿斯塔纳、曼格斯套州、东哈州及舒钦斯克-博罗沃耶度假区表现出浓厚兴趣。

- 目前由Kazakh Tourism跟进的项目中，90%为本国投资者，其余为外资项目。 - 图尔森表示。

不过，该行业仍面临若干挑战，包括部分酒店服务质量与其星级标准不符、住宿资源紧张、地区基础设施薄弱等。许多景区尚未配备便捷的通道、卫生设施与餐饮点。

哈萨克旅游公司方面表示，相关立法正在修订中，以实现酒店评级标准与国际接轨，提升整体服务水平。

另一个发展方向是医疗旅游。全国现有9家获得JCI国际认证的医疗机构。因其医疗质量高且价格合理，哈萨克斯坦已逐步成为来自欧洲和独联体国家患者的热门目的地。

专家指出，医疗游客通常在当地停留至少一至两周，期间将使用酒店、交通、餐饮等服务，形成经济的“乘数效应”，对整体产业链带来利好。

报告总结认为，旅游不仅仅是休闲消费，更是经济增长的重要引擎。2025年夏季表明，对许多哈萨克斯坦人而言，选择国内旅游已不再是权宜之计，而是一种有意识的理性选择。

【编译：达娜】