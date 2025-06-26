托卡耶夫总统签署涉及林业、特保区和企业债务担保等领域法律修正案

该法案对《土地法典》《森林法典》《企业法典》《劳动法典》《预算法典》以及其他9项法律进行了修订和补充。

法案主要内容包括

第一部分修订旨在完善特别保护自然区域（特保区）相关立法，重新审议了特保区土地转为其他类别土地的法律依据。

第二部分修订聚焦保障特保区内民众安全、防止环境损害。

第三部分修订涉及阿斯塔纳市周边绿化带的保护与合理利用。

第四部分修订规范碳抵消相关工作，将《森林法典》适用范围扩展至国家林业基金土地上的碳抵消活动，包括种植新林和恢复退化、受损土地以吸收温室气体。

第五部分修订旨在强化特保区工作人员的社会保障。

第六部分修订引入商业实体债务担保制度，以帮助企业主体在向二级银行申请贷款时缓解因抵押品不足带来的融资难题，提高融资可及性。

法案全文将于近期在公开媒体上公布。

【编译：阿遥】