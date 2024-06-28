“阿塔梅肯”企业家协会提议在上合组织国家之间建立联合工程枢纽

巴塔洛夫指出：

- 我们需要细化上合组织成员国经济合作的金融机制。去年7月，总统曾指出，在过去的20年里，尽管有上合组织的庇护，但仍未能实施任何大型经济项目。这主要是由于缺乏项目活动的金融支持机制。因此，国家元首提出的利用阿斯塔纳国际金融中心作为平台，成立上合组织投资基金，以直接和组合投资促进区域项目的建议显得尤为重要。

巴塔洛夫建议，为吸引能源、采矿冶金、旅游、交通、农业等领域有前景的项目投资，应建立上合组织实业家理事会与投资基金工作组的互动。他还提议制定一份由哈萨克斯坦发起的文件，以落实2023年上合组织成员国领导人批准的2030年上合组织经济发展战略的规定，旨在加强上合组织商业理事会的活动。

- 我们需要促进在多式联运和多功能工业集群框架内实施项目，并考虑到上合组织国家高水平的科学发展和技术人员培训质量，我建议探讨建立联合工程枢纽的可能性。

巴塔洛夫说。