哈萨克斯坦农业领域专家将赴中国学习现代农业技术

9月份期间，中国将举办多场面向哈萨克斯坦农业部及其地方分支机构专家的培训研讨会。此次培训是在哈萨克斯坦农业部与中国商务部双边合作框架下组织开展的。

培训项目涵盖六个专业课程板块。哈萨克斯坦专家将重点学习中国在农业数字化、公共服务现代化、农业政策制定与实施、乡村地区发展，以及农工综合体创新技术应用等方面的经验。

培训的具体内容还包括防治荒漠化与生态农业、家禽业现代化、兽医监管与食品安全、畜牧业基础设施发展，以及农作物品种试验等方面。

哈萨克斯坦代表团成员包括农业部各行业司局的青年专家，以及来自阿拉木图市、阿克托别州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州农工综合体国家检验委员会地方分局的专业人员。

“对我们而言，积累国际合作的实际经验十分重要。中国在农业数字化、现代技术应用、兽医监管以及农产品加工等领域积累了丰富经验。我们的任务是深入研究这些解决方案，并结合我国行业和各地区的实际特点，确定哪些经验能够在哈萨克斯坦得到有效应用。”哈萨克斯坦农业部办公厅主任谢尔盖·李表示。

此次培训项目高度重视两国专家之间的经验交流。参与人员将了解现代农业生产的组织方式、国家监管与监督机制，并与中方同行就农工综合体发展的热点问题展开讨论。

此次培训所产生的全部相关费用由中国商务部承担。

据此前报道，哈萨克斯坦将成为全球首个装备中国自主研发F级50兆瓦G50重型燃气轮机的国家。8月28日，首台机组从中国四川省德阳市启运，将用于哈萨克斯坦江布尔州能源项目。