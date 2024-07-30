玛罕诺夫与家人共同见证了巴黎夏季奥运会上的每一个激动人心的时刻，始终是耶勒多斯·斯梅托夫最坚定的支持者。基于对这位柔道健将过往铜牌与银牌辉煌战绩的深刻了解，玛罕诺夫坚信，斯梅托夫此次定能问鼎冠军宝座。

-作为一位不折不扣的体育迷，我紧随奥运赛程，不曾错过任何一场比赛。我始终怀揣着希望，期盼能在本届奥运会上见证耶勒多斯的夺冠瞬间，而今，我的梦想成真了。我立即找到了耶勒多斯的联系方式，邀请他到我家里做客。同时，我还计划赠送他100匹纯种马。此外，我还打算带他去拜哈宁县扎尔哈姆斯乡，让那里的孩子们也有机会亲眼见到这位从乡村走出的奥运英雄。斯梅托夫的成就不仅是个人的荣耀，更是激励了整个国家的力量。我衷心希望他能在体育界继续发光发热，培养出更多未来的冠军。-玛罕诺夫在接受采访时表示。

作为从事哈萨克杂交马养殖业的实业家，玛罕诺夫表示，他养马并非出于个人私欲，而是致力于促进国家的繁荣与发展。他长期以来积极支持那些在学习与体育领域取得优异成绩的青少年，鼓励他们追求梦想，勇往直前。

-我的父亲阿克米尔扎·玛罕诺夫曾在1976年成为全苏冠军，他的精神一直激励着我。我的孩子们也深受体育精神的熏陶，梦想着成为足球运动员。-玛罕诺夫深情地回顾道，言语间流露出对家族体育传统的自豪与传承的期待。

【编译：阿遥】