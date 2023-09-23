哈吉企业间签署价值6500万美元合作协议

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与吉尔吉斯达成总价值6500万美元的合作协议。

在周六于江布尔州塔拉兹召开的哈萨克斯坦和吉尔吉斯首届区域合作论坛期间，两国与会代表围绕投资和出口机会以及农业领域的合作问题进行了广泛讨论。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫在致与会者贺词中表示，哈萨克斯坦和吉尔吉斯不仅是亲近的兄弟同胞国家，同时也是能够对中亚地区发展带来重要影响的主要经贸合作伙伴。

- 当前，双边贸易发展呈现出蓬勃发展的势头。今年7个月，两国贸易额增长12.7%，达7.554亿美元。2023年1月至7月，哈萨克斯坦对吉尔吉斯斯坦的出口增长17.5%，达到4.697亿美元。进口额则增长了 5.6%，达到 2.856 亿美元。现在两国的任务是把相互贸易额提高到20亿美元。- 副部长说。

部长指出，为了实现这一指标，两国政府愿意与企业代表建立密切合作，提供必要的支持，就各类合作开展洽谈。

海拉特·托列巴耶夫邀请吉尔吉斯企业家来哈投资创业，并表示哈国将为投资者创造各种良好的条件和机会。

- 哈萨克斯坦在自身境内为实施出口导向型联合生产创造了包括经济特区在内的各类基础设施和配套体系。在各个地区，都根据自身的优势为投资者提供相应的支持。- 他说。

吉尔吉斯共和国经济和商务部副部长卡纳特别克·阿布德拉赫曼诺夫也在会上发表了讲话。

第二场会议由哈萨克斯坦农业部副部长叶尔波勒·塔斯朱勒科夫和吉尔吉斯农业部实体部门负责人别克图尔·米尔扎别科夫主持。

哈萨克斯坦农业部副部长强调，哈吉两国关系基于高度信任和相互理解，双边关系旨在发展稳定、进步、建设性的互利合作。

- 去年，两国签署了农业领域跨部门合作备忘录，为合作关系注入新动力。其中，重点是增加农产品相互贸易量。根据今年7个月的结果，该指标增长了23%。- 他说。

论坛框架下，两国企业代表在塔拉兹市的友谊宫举行了B2B模式商务对话，并签署了10份价值6500万美元的合同。

论坛还举办了手工艺作品展。

此次论坛将持续两天。

【编译：木合塔尔·木拉提】