    13:19, 16 12月 2025 | GMT +5

    西班牙企业将在克州建设卫浴产品工厂 投资额超440亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，克孜勒奥尔达州日前签署一项投资协议，计划建设一座现代化卫浴技术产品生产和组装工厂，项目总投资额超过440亿坚戈。

    Фото: 总理官网

    协议由工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫、克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫代表哈方，与西班牙罗卡集团旗下子公司——“ROCA Kazakhstan”有限责任公司总经理丹尼尔·埃尔南德斯共同签署。

    该项目旨在落实国家元首关于吸引加工制造业投资、提升本地化生产水平、推进进口替代的相关指示。

    根据协议，工厂将从事陶瓷卫浴产品、浴室家具及其他相关产品的生产和组装，建设工作计划于2026年第一季度启动。项目建成后，预计将创造约300个长期就业岗位，并同步开展本地专业人才的培训与技能提升。

    该企业将成为哈萨克斯坦首家卫浴技术产品制造工厂，生产过程高度自动化，并符合国际环境安全标准。

    项目设计年产能为50万件产品，所生产的卫浴产品除满足国内市场需求外，还将出口至中亚国家。

    工厂投产后，有望推动高附加值产品产量增长，进一步提升哈萨克斯坦的出口潜力。

    【编译：阿遥】

     

