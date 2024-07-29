哈萨克斯坦企业家如何看待两国贸易发展前景

尽管总体进出口贸易额下降，但出口额增长1.8%，达到325亿美元，进口额下降7.2%，为229亿美元。

哈萨克斯坦经济研究所分析师认为，出口增长的主要原因是石油、铜、放射性元素（天然铀）和铁合金出口运输量增加。同时，石油作为哈萨克斯坦主要出口产品，出口额达到162亿美元，几乎占出口总额的一半。铜出口额达41亿美元，放射性元素出口额达35亿美元，铁合金出口额达27亿美元。

哈萨克斯坦的主要出口目的地国是中国、意大利和俄罗斯。例如，对中国的出口额增长19.4%，达到68亿美元，对俄罗斯的出口增长5.7%，达到28亿美元。相比之下，对意大利的出口下降10.5%，为46亿美元。

进口数据

进口额下降的背景下，俄罗斯仍然是哈萨克斯坦最大的商品供应国，尽管供应量下降10.1%，进口总额为72亿美元。来自中国的商品进口份额增长3.2%，达到43亿美元。从德国的进口有所下降，交付量下降6.8%，为16亿美元。

报告称：“这些变化反映了全球趋势和哈萨克斯坦的本国经济战略。对中国出口的增加，表明两国之间的经济联系更加紧密，而从俄罗斯和德国进口的下降，则可能表明贸易流的重新分配，以及哈萨克斯坦市场需求的变化"。

哈萨克斯坦进口最多的商品是汽车（34亿美元）、药品（22亿美元）、电话（19亿美元）。

哈萨克斯坦与中国的进出口贸易

根据国家统计局的数据，今年1-5月，哈萨克斯坦对华出口同比增长19.4%。两国进出口贸易总额达到近115亿美元。目前约有600家哈萨克斯坦公司向中国出口商品。同时，中国产品在哈萨克斯坦的商店中占据了领先地位。

哈贸易部门出口促进负责人别热克·阿赫梅托夫（Berik Akhmetov）表示，哈萨克斯坦对中国主要出口商品是石油、天然气、铜、乘用车与卡车零部件等。主要从中国进口高科技产品——手机、电脑及其配件、计算机设备，以及生活日用品等。此外，考虑到各地区的差异和经济可行性，每个省都有不同的情况。

另一方面，哈萨克斯坦企业家都认为，在现代条件下发展与中国的贸易相对简单并有前景。因为产品总是有很大的需求，每个人都可以找到利润空间。

企业家艾达尔·阿尔奇卡诺夫（Aidar Alchikanov）表示：

- 实际上，与中国合作有很多好处，单独讨论企业家的话，我想强调三个：产品种类繁多，每个企业家，商人都能为自己找到一些东西，第二个优点是能够直接与供应商合作，无需中介，第三个优点是价格低廉。现在，在哈萨克斯坦的公路上很难不注意到中国汽车；第二大商品更多的是消费品。现在，互联网网站上各类商品，如厨房用具、卫生洁具的销售正在积极发展。

两国元首为进一步发展各领域伙伴关系与合作设定了宏伟目标。去年哈中双边贸易额达410亿美元，哈萨克斯坦和中国计划将这个数字再翻一番。

【编译：木合塔尔·木拉提】