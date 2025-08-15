哈萨克斯坦企业家为新生儿取名“阿拜”的家庭发放奖金

为纪念伟大诗人和思想家阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年，哈萨克斯坦超过30个为新生儿取名“阿拜”的家庭将获得每户18万坚戈的奖金。

据Assyltas基金会介绍，该活动最早于今年2月由企业家杜拉特·塔斯特凯在其Instagram上宣布。活动规定，凡在2025年8月10日——阿拜诞辰180周年当天出生并取名为“阿拜”的男婴，其家庭均可获得奖金。

基金会向媒体透露，当天在全国13个地区共有33名男婴被取名为“阿拜”。其中，奇姆肯特市、克孜勒奥尔达州和阿克托别州并列最多，各有3名新生儿取名为“阿拜”。

- 父母可在一个月内领取奖金，我们将根据他们通过电子邮件提交至基金会的材料依次发放。目前申请已开始，仅前几天就收到十余份申请。 - 基金会方面表示。

值得一提的是，8月10日是哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的诞辰。自2020年起，这一天被正式定为“阿拜日”加以纪念。这位杰出思想家的精神遗产，是认识哈萨克民族本质的崇高典范。

【编译：达娜】