阿什姆巴耶夫：哈萨克斯坦制造业进口依赖超50%

-我们当前面临的首要任务是，到2029年将国民经济规模翻一番，达到4500亿美元。要实现这一目标，国内生产总值每年必须增长至少6%。我们需要建立强大的产业体系，最大限度地支持现有企业，并确保新企业的顺利开业。总体而言，制造业应当成为国民经济的旗舰，并展现稳步增长的态势。过去五年，制造业在GDP中的占比从11.4%上升到12%，几乎与采矿业持平。从2018年到2023年，制造业产量增加了一倍多，达到了22万亿坚戈。-阿什姆巴耶夫强调。

他指出，为了实现这些战略目标，需要加快该领域的发展步伐，既要提升量的指标，又要保证质的跃升。

-目前，几乎40%的制造业集中在冶金行业，主要生产低水平加工产品，即工业原料级别的产品。在非原材料商品出口中，我们也看到类似现象。哈萨克斯坦在130个国家中的经济复杂性指数排名第88位。与此同时，哈萨克斯坦加工产品的出口规模在2023年下降了近6%，而今年第一季度下降了6.5%，其中铀出口下降超过24%，贴合金属出口下降15.5%。过去十年里，制造业领域的营法人实体总数翻了一番，其中96%为小型企业，2.5%属于中型企业，约1%是大型企业。这或许表明公司被人为分割，企业缺乏业务增长和扩张的动力。-他说。

阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦制造业严重依赖进口。去年，国内制造业原材料和零部件的进口比例超过50%，这使得我国更容易受到全球环境的影响。

-人员配置问题也非常尖锐。目前，制造业就业人数约为61.3万人，占总就业人数的6.7%。过去十年，制造业从业人员数量仅增长了10%。与此同时，许多专业领域都缺乏合格的人才。-他说。

阿什姆巴耶夫指出，我国经济依然严重依赖采矿业和石油行业，以及原材料价格和低品位加工产品的出口。

-为了彻底扭转这一局面，国家元首已经确定了面向未来的宏大目标。鉴于此，我认为我们需要新的有效解决方案来促进制造业的发展。参议员们已经准备好在这一方向上提供全方位的立法支持。-阿什姆巴耶夫强调。

【编译：阿遥】