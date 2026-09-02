哈萨克斯坦拟简化企业进入资本市场程序

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦计划进一步简化企业进入资本市场的程序。其中，首次公开募股（IPO）准备周期有望缩短约3至5个月，债券发行全流程则拟由目前的3至6个月缩短至1至2个月。

据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署消息，相关措施已纳入《2026—2030年资本市场发展规划》草案。

目前，企业进入证券市场需要分别与多家机构办理相关手续。金融市场监管与发展署负责证券发行注册，中央证券存管机构负责分配国际证券识别码并登记证券权利，证券交易所则负责上市审核。

为提高效率，有关部门计划建立股票和债券发行、配售的统一数字窗口，并拟由中央证券存管机构负责运营。

按照方案，发行人可通过数字账户一次性提交标准化材料，用于办理证券发行注册、上市及其他必要程序。

系统将自动核查材料是否完整以及格式是否符合要求，并分别转交金融市场监管与发展署、证券交易所和中央证券存管机构。同时，发行人可在线查看审核进度、有关部门提出的意见以及办理时限。

不同机构将并行审核相关文件，发行人最终可获得各参与机构协调一致的处理意见。

统一数字窗口与中央证券存管机构登记系统实现对接后，还可根据企业提交的文件直接为证券发行分配国际证券识别码，并将证券记入持有人账户。

与此同时，证券发行文件格式、招股说明书、信息披露要求以及不同机构之间的业务流程也将进一步统一。

对发行人的审核，包括反洗钱和反恐融资相关程序，原则上将只进行一次，审核结果可由参与发行流程的各机构共同使用。

此外，部分证券发行相关职能拟分阶段移交中央证券存管机构，包括材料接收、初步审核，以及债券发行计划框架下的发行注册等工作。

未来，证券发行要求还将根据发行类型和规模、投资者类别以及发行人在公开市场的经验实行差异化管理。

对于面向有限范围专业投资者发行的债券，可采用精简版文件材料；对于中小规模发行，拟将目前超过15个部分的发行说明书简化为包含5个核心部分的版本。

不过，如果证券面向非专业投资者公开发行，现行完整信息披露要求和投资者权益保护标准仍将保留。

有关部门预计，新机制实施后，IPO准备时间可缩短约3至5个月，债券发行完整周期可由目前的3至6个月降至1至2个月，从而降低企业融资成本，提高证券市场对新发行人的吸引力。