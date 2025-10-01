托卡耶夫：每位专业人才都应掌握数字技能 人工智能是国家发展的战略支柱

托卡耶夫表示，大学必须培养符合新时代需求的高素质人才，哈萨克斯坦的工程师、研究人员和企业家应具备为全球市场开发先进技术的能力。总统特别提到，今年年初在全国启动的 AI-sana 项目，已有超过44万名学生获得人工智能领域的专项证书。该项目不仅帮助学生掌握实用技能，也为优秀创意转化为初创企业、进入国际市场提供了良好平台。

他同时提醒，全球对人工智能人才的需求正在快速增长，未来这一需求还将持续扩大，这对教育体系提出了前所未有的挑战。因此，仅依靠教育体系是不够的，社会各领域的专业人员也必须熟练掌握数字技能，将人工智能运用到工作实践中。

总统指出，人工智能已深刻影响经济、公共治理、科学和教育的发展方向。

- 我们如何应用人工智能，将决定国家的竞争力，甚至关乎未来的长期主权。 - 他说。

托卡耶夫回顾了自己在今年国情咨文中提出的战略目标，即在未来三年内将哈萨克斯坦建设成为全面的数字化社会。

他强调，哈萨克斯坦不仅要在区域层面成为引领者，更要在国际舞台上树立形象，推动国家走向先进与文明的发展道路。

托卡耶夫还提到，中国、美国和阿联酋等国家已将人工智能纳入国家发展战略，投入巨额资金争取在全球竞争中保持领先。

- 人工智能是全球经济竞争力的核心因素，哈萨克斯坦不能置身事外。正因如此，国家成立了人工智能部，负责在公共治理各个领域协调人工智能的引入和应用。- 他说。

总统强调，哈萨克斯坦的首要任务是发展本土技术并培养本国人才，因为科技主权与教育质量在这一进程中起着决定性作用。

- 我们的根本目标是全面发展本国的科技，并在国内培养强大的IT人才队伍，因此必须首先把教育放在优先地位。 - 托卡耶夫表示。

值得一提的是，哈萨克斯坦国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月1日主持召开人工智能发展理事会首次会议。会议吸引了哈萨克斯坦政府领导、总理沃勒扎斯·别克帖诺夫及相关部委负责人出席，同时还邀请了来自阿联酋、美国、中国等国的国际知名专家和学者参会。其中包括：阿联酋人工智能、数字经济及远程工作事务部长奥马尔·奥拉马，创新工场董事长李开复，康奈尔大学荣休教授、上海大学计算机科学中心主任约翰·霍普克罗夫特，加州大学圣地亚哥分校校长普拉迪普·科斯拉，未来学家、加州大学伯克利分校商学院讲师奥拉夫·格罗特，联合国“人工智能向善”倡议执行委员会主席艾卜特萨姆·阿尔-马兹鲁伊，以及Oxford Insights公司首席执行官理查德·斯特林等。

【编译：达娜】