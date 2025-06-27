奇姆肯特毕业生获47所世界高校录取 奖学金总额近100万美元

据奇姆肯特市教育管理部门介绍，别尔格尔所收到的录取专业均为金融学，大学分布于美国多个州，同时还有来自马来西亚厦门大学国际校区的录取通知。

入选的高校包括：德雷塞尔大学（Drexel University）、迪堡大学（DePaul University）、新奥尔良洛约拉大学（Loyola University New Orleans）、蒙特克莱尔州立大学（Montclair State University）、佛罗里达南方学院（Florida Southern College）、科罗拉多大学博尔德分校（University of Colorado Boulder）等数十所知名学府。这些学校均向其提供了带奖学金的录取机会，奖学金总额达97.9万美元。

别尔格尔的学术成绩同样令人瞩目。他在美国大学入学考试SAT中获得1290分，在雅思考试中获得6.5分。他表示，数学和英语是他最喜欢的科目，帮助他提升了逻辑思维与沟通能力，对未来从事金融工作大有裨益。

此外，别尔格尔还熟练掌握土耳其语和中文，并对不同国家的历史、文化和传统表现出浓厚兴趣。

【编译：达娜】