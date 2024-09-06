哈萨克斯坦制造业首次超越采矿业

（哈萨克国际通讯社讯）工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫在阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）上指出，2024年，哈萨克斯坦的制造业在国内生产总值（GDP）中的占比首次超越采矿业，这是哈萨克斯坦多年经济结构转型的重大成果。

沙尔拉帕耶夫指出，哈萨克斯坦正积极吸引在稀土金属和汽车行业电池技术领域的投资。

在谈到采矿业的演变时，沙尔拉帕耶夫强调，哈萨克斯坦在有色金属生产方面取得了6%的年增长，这不仅得益于全球原材料价格的波动，还得益于国家对行业的制度支持和对清洁能源的过渡。他指出，哈萨克斯坦在矿产资源方面拥有独特的优势，世界上少有国家能够与之匹敌。

- 我们的法律体系足够完善，能够吸引和保障投资者的利益。同时，哈萨克斯坦丰富的矿产资源和清晰的法律框架为投资者提供了良好的环境。

同时，制造业在GDP中的占比首次超越采矿业，这一成就标志着哈萨克斯坦多年来努力推动经济多元化的结果。沙尔拉帕耶夫表示，对于许多长期依赖原材料出口的国家来说，这一目标难以实现，而哈萨克斯坦今年终于突破了这一瓶颈。

沙尔拉帕耶夫还补充道，哈萨克斯坦已经建立了强大的投资激励机制，并通过快速高效的方式解决投资者在运营过程中遇到的问题。

【编译：达娜】