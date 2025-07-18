哈萨克斯坦冶金业占制造业总量超四成

朱曼哈林指出，冶金业虽然为哈国制造业的主要增长引擎，但要维持高速发展仍面临挑战。2024年，该行业实现近10年来最高年增长率——6.9%。目前，全国冶金企业产能利用率已达90%至100%，这限制了进一步扩产的空间。

尽管面临2024年高基数影响，2025年上半年冶金行业实际产出指数仍实现0.1%的小幅增长。为促进产业进一步提速，政府已制定并实施一项专项“路线图”，旨在解决制约行业发展的瓶颈问题。工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫表示，该路线图已完成部分阶段性目标。

其中包括恢复“卓玛尔特”矿区的生产活动、提升阿克托别铜业公司向“KazZinc”企业供应锌精矿的规模，以及KAZ Minerals集团向本国工厂大规模供应铜精矿。上述举措预计将在年底前有效提升国内铜精矿加工能力。

朱曼哈林已责成相关行业主管部门会同地方政府，与主要冶金企业所在地的企业负责人密切协作，及时解决各类突出问题，为实现经济可持续增长提供保障。

【编译：达娜】