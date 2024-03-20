中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:35, 20 三月 2024 | GMT +6

    也门胡塞武装称袭击一艘美国船只

    也门胡塞武装称袭击一艘美国船只
    Фото: 早报

    哈萨克国际通讯社讯）据联合早报报道，也门胡塞武装发言人萨雷亚星期二（3月19日）发表声明说，胡塞武装向在红海航行的一艘美国船只“马多”号发射多枚导弹。

    萨雷亚说，胡塞武装使用导弹攻击以色列红海城市埃拉特，并“准确击中目标”，但没有透露发动袭击的具体时间。

    相关航运信息网站显示，马多号（MADO）从沙特阿拉伯驶往新加坡，是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的液化天然气船，由希腊航运公司Naftomar Shipping & Trading Co Ltd运营，但胡塞武装指它是美国船。今年2月以前，马多号一直由美国埃克森美孚石油公司运营。

    Naftomar航运公司没有立即回应置评请求。

    英国海上贸易行动办公室此前报告，马多号15日在红海、17日在亚丁湾两次遭遇导弹袭击，均未造成人员伤亡或船体受损。

    另据以色列国防军17日说，当晚有“可疑飞行器”从红海进入以色列领空，落入埃拉特北部的一处空地，没有造成人员伤亡或财产损失。

    去年10月新一轮以哈冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。

    标签:
    军事 国际 美国
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!