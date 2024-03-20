也门胡塞武装称袭击一艘美国船只

萨雷亚说，胡塞武装使用导弹攻击以色列红海城市埃拉特，并“准确击中目标”，但没有透露发动袭击的具体时间。

相关航运信息网站显示，马多号（MADO）从沙特阿拉伯驶往新加坡，是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的液化天然气船，由希腊航运公司Naftomar Shipping & Trading Co Ltd运营，但胡塞武装指它是美国船。今年2月以前，马多号一直由美国埃克森美孚石油公司运营。

Naftomar航运公司没有立即回应置评请求。

英国海上贸易行动办公室此前报告，马多号15日在红海、17日在亚丁湾两次遭遇导弹袭击，均未造成人员伤亡或船体受损。

另据以色列国防军17日说，当晚有“可疑飞行器”从红海进入以色列领空，落入埃拉特北部的一处空地，没有造成人员伤亡或财产损失。

去年10月新一轮以哈冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。