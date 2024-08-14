别克帖诺夫：油气产业应为全体哈萨克斯坦人民谋福利

别克帖诺夫在会上指出，总统已向政府提出明确要求，即提高油气行业的投资吸引力并进一步发展这一领域。他表示，去年哈萨克斯坦共生产了9000万吨石油，已探明储量估计为29亿吨。

政府总理特别强调了在哈萨克斯坦启动大型项目的重要性，包括在阿特劳州建设年产50万吨聚丙烯的石化厂，以及三个正在建设中的天然气处理厂。会议还讨论了未来建设丁二烯和聚乙烯生产厂的前景。

为了进一步支持油气行业的发展，政府正在完善税收和投资法律，并对企业法典及《矿产和矿产资源利用法典》进行了修订，以减轻企业负担。此外，政府还引入了针对复杂项目的改进型标准合同，旨在为矿产资源利用者提供一系列监管和财政优惠政策。

在支持国家油气产业发展的同时，政府也希望企业能够显著提高本地化比例，并采取措施支持本土制造商。在这一过程中，三大财团--田吉兹雪弗龙公司（TCO）、卡拉恰甘纳克石油运营公司（KPO）和北里海石油运营公司（NCOC）将发挥重要作用，它们的采购量占行业总采购量的70%。

- 油气产业首先应该为全体哈萨克斯坦人民谋福利。我们希望通过发展本国企业、创造就业机会和改善人民生活水平，使更多的油气收入留在哈萨克斯坦。同时，我们也要重视本土人才的培养。在许多报告中显示，工人中90%以上是哈萨克斯坦人，但这一比例在管理层中还不够理想。如今，在我们国家，已有足够多从全球领先的石油公司获得工作经验的管理者。我们应该为他们提供更多的晋升机会。 - 别克帖诺夫强调。

别克帖诺夫还表示，政府在吸引投资的同时，尤其重视支持地质勘探工作。他建议公司积极开展对深层地质的勘探工作。此外，总理还强调了在经济发展与生态平衡之间保持平衡的重要性，呼吁企业积极投资于创新研发和新技术解决方案，以应对生态环境问题。

【编译：达娜】