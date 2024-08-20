欧洲企业有意将船只转移至哈萨克斯坦 助力跨里海运输路线发展

特列波夫特别提到，荷兰的一家公司已准备好使用自己的船只参与运输，并计划在哈萨克斯坦设立生产基地，制造渡轮和集装箱运输船。同时，德国的RINUS和法国的CMA CGM公司也表示有意在阿克套港建设自己的港口设施。此外，阿拉伯国家也表现出了类似的兴趣，阿联酋阿布扎比港务公司（Abu Dhabi Ports）正计划在库雷克港建造新的货运码头。

哈萨克斯坦的邻国乌兹别克斯坦同样对跨里海运输路线表现出积极兴趣。据特列波夫介绍，通过库雷克港的乌兹别克货运卡车数量在一年内增长了63%。

他还强调，到2029年，跨里海运输走廊的货运能力将几乎翻倍，从目前的600万吨增至1000万吨。

跨里海国际运输路线负责人盖达尔·阿卜迪克里莫夫补充道，这条运输路线的受欢迎程度显著提高，目前覆盖了11个国家，所有这些国家都在积极投入资金，以扩大跨里海运输路线的运输能力。

值得一提的是，在过去的6个月内，跨里海国际运输路线的货运量增长了65%，总量达到了210万吨。

【编译：达娜】