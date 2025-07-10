西班牙企业拟在哈萨克斯坦开展旅游与地质勘查项目合作

在与Barceló酒店集团的会谈中，双方重点讨论了该集团参与哈萨克斯坦旅游基础设施建设的可能性，特别是在曼格斯套州开展酒店项目的前景。Barceló方面对投资建设酒店设施表现出浓厚兴趣，双方还探讨了开通哈萨克斯坦与西班牙之间直航航班的可行性。

塞利克·朱曼哈林指出，哈萨克斯坦作为欧亚大陆的交通与物流枢纽具有重要区位优势，国内营商环境稳定，政府为投资者提供多项税收优惠政策。他欢迎Barceló集团深入了解哈国市场，并强调政府愿为外资企业创造良好条件。会议结束时，比森特·费诺利亚尔表示有意于今年对哈萨克斯坦进行商务访问。

在与Xcalibur Multiphysics Group S.L.的会谈中，双方讨论了在哈萨克斯坦境内开展航空地球物理调查的合作机会。根据国家地质勘查发展规划，哈萨克斯坦计划到2026年将全国地质—地球物理勘探面积扩大至220万平方公里。这一任务被视为加快地下资源测绘与分析的核心手段。

Xcalibur是一家在航空地球物理领域拥有百年经验的国际领先企业，在国家级测绘项目方面具有丰富实践。今年3月，哈萨克巴伊铁列克国有控股公司与Xcalibur旗下的Smart Mapping公司签署协议，计划在哈萨克斯坦建立区域性航空地球物理与地理空间制图中心。该项目将有助于引入先进技术、加快地质勘查进程，并为吸引地下资源领域的战略性投资创造有利条件。

【编译：达娜】