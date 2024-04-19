托卡耶夫向扎帕罗夫授予一级友谊勋章

在盛大的授勋仪式上，托卡耶夫总统强调了扎帕罗夫总统为发展和加强双边关系所做出的巨大贡献。

-吉尔吉斯斯坦是我们的兄弟国家，两国有着深厚的历史渊源。吉尔吉斯斯坦是我们最亲密和可靠的战略伙伴。哈萨克和吉尔吉斯两个民族的兄弟情谊是两国互利互惠关系的坚实基础。您为加深两国关系做出了巨大贡献，我对此予以高度评价和崇高敬意。-托卡耶夫表示。

国家元首表示，哈萨克斯坦愿意扩大与吉尔吉斯斯坦基于战略伙伴关系和同盟关系的合作。他认为，两个民族的永恒友谊和坚不可摧的兄弟情将为光明的未来提供更加牢固的基础。

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-毫无疑问，两个兄弟民族之间互利关系的加深很大程度上应归功于您。作为对您的尊重和感激的象征，决定授予您一级“友谊”勋章。我相信，这一殊荣将有助于进一步深化双边关系。愿哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的友谊万古长青！-托卡耶夫表示。

扎帕罗夫总统真诚感谢托卡耶夫总统，并表示愿意为进一步深化两国之间的战略伙伴关系和同盟关系做出一切努力。

【编译：阿遥】