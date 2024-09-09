以色列空袭叙利亚 致至少16死36伤

官方的叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）星期一（9月9日）引述军方消息报道，当地时间星期天（8日）晚上11时20分（新加坡时间星期一凌晨4时20分）左右，以军从黎巴嫩西北部方向，对叙中部地区多处军事地点发动空袭。

报道说，叙利亚防空系统击落了部分来袭导弹，此次袭击造成16人死亡，另有36人受伤，当中六人伤势严重。袭击也引发两处火灾。

叙利亚人权观察组织则说，有25人死亡，包括至少五名平民，并指这是多年来以色列对叙利亚的“最暴力袭击之一”。组织称，以色列空袭的目标是哈马省迈斯亚夫（Masyaf）的科学研究区与其他地点。

路透社也引述两名情报消息人士说，迈斯亚夫附近一个生产化武的主要军事研究中心被击中数次，有一组伊朗军事专家在那里参与武器生产工作。不过，一名与大马士革和德黑兰关系密切的中东地区军方消息人士否认这一说法，称这个中心是叙利亚著名研究设施，而非化武生产设施。