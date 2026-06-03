托卡耶夫授予塞浦路斯总统一级“友谊”勋章

托卡耶夫指出，塞浦路斯总统对哈萨克斯坦的首次历史性访问是双边合作发展的重要阶段，并高度赞赏尼科斯·赫里斯托祖利季斯为加强两国关系所作出的贡献。

- 请允许我向您表达我由衷的感谢，感谢您为我们两国团结所做出的贡献。哈萨克斯坦人民视您为坚定的朋友和受人尊敬的国际政治家。感谢您的积极努力，我们之间的互信、政治对话与合作得到了加强。我相信，通过共同努力，我们将为我们的关系注入新的活力，并开辟新的机遇。为了表达我对您为哈萨克斯坦和塞浦路斯合作发展所作出的卓越贡献的崇高敬意，我决定授予您一级“友谊”勋章。正如该勋章的名称所示，它象征着友谊、信任和伙伴关系，而这正是哈萨克斯坦和贵国关系的基础。祝您在肩负重任的公共服务中取得成功！愿您为友好的塞浦路斯人民的福祉和繁荣做出贡献！-他说。

塞浦路斯总统感谢国家元首向他颁发这一奖项。

- 我代表塞浦路斯人民接受这项奖章，它象征着我们两国之间的友谊。这对我来说是莫大的荣幸。今天的访问表明了我们共同的利益和在有前景的领域进一步深化合作的坚定政治意愿。-赫里斯托祖利季斯说。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯将于6月2-4日期间将对哈萨克斯坦进行正式访问。

3日，国家元首在独立宫为塞浦路斯总统举行了隆重的欢迎仪式。

随后，两国总统举行了小范围会谈和大范围会谈。