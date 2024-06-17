福岛一核3号机组厂房辐射量调查结果公布

此次调查从4月开始，在反应堆厂房内投入了搭载摄像头、辐射测量仪和三维图像获取装置的高空作业车及四足步行机器狗“SPOT”。在地下1层、地上5层的厂房内调查了此前未能充分掌握情况的2至4层。

据东电介绍，各层辐射量最大的地方分别是：2层为每小时4.75毫希、3层为14.4毫希、4层为19.1毫希。由于氢气爆炸，各层地面上留有散乱的瓦砾，其附近可能是主要辐射源。东电将根据调查结果，研究如何清除瓦砾以降低辐射。

福岛第一核电站事故中，反应堆内的水位下降导致核燃料暴露并熔化。东电认为是包裹燃料的包覆管的金属锆与水蒸气发生化学反应，产生了氢并积蓄在反应堆厂房上部，后因某种原因被引爆。

日本原子能规制委员会根据迄今对3号机组的调查，认为反应堆厂房4、5层可能发生过氢气爆炸。