09:47, 17 六月 2024 | GMT +6
福岛一核3号机组厂房辐射量调查结果公布
（哈萨克国际通讯社讯）据日本共同网报道，东京电力公司日前公布了发生事故的福岛第一核电站3号机组反应堆厂房内部的辐射量等调查结果。对2至4层进行调查后发现，楼层越往上，辐射越强。获得的数据将被用于掌握事故发展等状况、以及今后制定进一步的调查计划。
此次调查从4月开始，在反应堆厂房内投入了搭载摄像头、辐射测量仪和三维图像获取装置的高空作业车及四足步行机器狗“SPOT”。在地下1层、地上5层的厂房内调查了此前未能充分掌握情况的2至4层。
据东电介绍，各层辐射量最大的地方分别是：2层为每小时4.75毫希、3层为14.4毫希、4层为19.1毫希。由于氢气爆炸，各层地面上留有散乱的瓦砾，其附近可能是主要辐射源。东电将根据调查结果，研究如何清除瓦砾以降低辐射。
福岛第一核电站事故中，反应堆内的水位下降导致核燃料暴露并熔化。东电认为是包裹燃料的包覆管的金属锆与水蒸气发生化学反应，产生了氢并积蓄在反应堆厂房上部，后因某种原因被引爆。
日本原子能规制委员会根据迄今对3号机组的调查，认为反应堆厂房4、5层可能发生过氢气爆炸。